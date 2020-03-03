Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал дату, когда в России вступят в силу поправки в Конституцию. По его мнению, это произойдет 27 апреля.
"22 апреля будет общенародное голосование, через два-три дня - подведение итогов. 25 апреля, примерно такая дата, президент утром подпишет указ о вступлении в силу закона о поправках в Конституцию. С 27 апреля мы живем по Конституции уже улучшенной", - сообщил политик.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.