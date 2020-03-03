Уральского депутата от "ЕР" судят за угрозы убить врача

Мировой судья Сосновского района 3 марта начал рассмотрение дела против 27-летнего депутата от "Единой России". Следствие утверждает, что Константин Минеев устроил скандал в местной поликлинике и угрожал убить ее заведующего.