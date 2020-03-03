Мировой судья Сосновского района 3 марта начал рассмотрение дела против 27-летнего депутата от "Единой России". Следствие утверждает, что Константин Минеев устроил скандал в местной поликлинике и угрожал убить ее заведующего.
"Обвиняемый сначала признавал вину, сейчас не признает, но предлагает примириться, выплатив потерпевшему 30 тыс. рублей. Сегодня в суде были допрошены свидетели - сотрудники поликлиники, которые подтвердили факт неадекватного поведения пациента и отношения его к медицинским работникам", - сообщили в суде.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.