Каждого жителя Хабаровского края с тяжелым течением простудных заболеваний проверят на коронавирус.
Из-за усугубляющейся ситуации с коронавирусом и в связи с распространением простудных инфекций местные власти решили ввести дополнительное обследование заболевших.
"Проверим на новый штамм коронавируса каждого, у кого есть признаки тяжелого течения простудного заболевания или пневмонии", — сказали в правительстве региона.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.