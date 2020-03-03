В Хабаровском крае тяжелых больных проверят на коронавирус

Каждого жителя Хабаровского края с тяжелым течением простудных заболеваний проверят на коронавирус.

Из-за усугубляющейся ситуации с коронавирусом и в связи с распространением простудных инфекций местные власти решили ввести дополнительное обследование заболевших.