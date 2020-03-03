Горбачев призывает "делать революцию"

Экономист Андрей Нечаев посетил в больнице экс-президента СССР Михаила Горбачева, который недавно отметил свое 89-летие. О встрече с бывшим политиком он написал в Twitter.

"Поздравил Михаил Сергеевича Горбачёва. Он в больнице после двух операций, но голос бодрый. Говорит, что пора революцию делать. Вот так. М.С. мудрый, плохого не посоветует. Договорились делать мирную", - написал Нечаев.

Пользователи соцсети предположили, что у "М.С." срывается очередной контракт с "Пиццей Хат".