Блогер Диденко обратилась к подписчикам после участия в "Пусть говорят"

Блогер Екатерина Диденко после участия в ток-шоу "Пусть говорят" обратилась к своим подписчикам.

Она выразила соболезнования родным и близким погибших на ее вечеринке в московской бане, а также попыталась "закрыть тему", заявив, что об инциденте она все рассказала в шоу "Пусть говорят".

"Я не виновата. И из ребят, родственников меня никто не обвиняет", — оправдалась блогер.

Диденко подчеркнула, что не пытается "хайпануть" на трагедии. Девушка пожелала подписчикам не оказаться на ее месте, а также попросила всех прекратить писать ей гадости.