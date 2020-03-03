Солдат, издевавшийся над Шамсутдиновым, попросил о снисхождении

Читинский гарнизонный военный суд закончил прения по делу о дедовщине в части, где служил солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов.

Гособвинитель, полковник Сергей Коков, попросил суд приговорить рядового Мухатова к двух годам лишения свободы и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Адвокаты Мухатова и он сам обратились к суду с просьбой о снисхождении, чтобы обвиняемому назначил "любое наказание, кроме лишения свободы".

Основанием для этого является то, что солдат закончил службу еще в декабре 2019 года, однако домой его еще не отпустили, а родители Мухатова пенсионеры-инвалиды, за которыми нужен присмотр.