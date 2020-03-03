Три тонны наркотиков изъяли полицейские Ирана

Как рассказал глава иранской провинции Систан и Белуджистан, иранским отрядам по борьбе с наркотиками удалось конфисковать 2956 килограммов разных запрещенных наркотических веществ в округе Хаш.

Об этом сообщило иранское информагентство Mehr News.

Отмечается, что крупную партию наркотических веществ захватили после проведения нескольких разведывательных операций, а также в ходе столкновения между полицией и членами банды, которые хотели провезти наркотики в Хаш через пограничные территории Серавана.

Кроме конфискации наркотиков, также были захвачены три машины с разными типами оружия, один автомат АК-47 и Кольт.