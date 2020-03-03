В Швеции детей призвали не ходить в школу из-за риска коронавируса

После того как в центральных районах Швеции закончилась серия традиционных зимних спортивных праздников, в понедельник, 2 марта, тысячи учащихся должны были вернуться в школы.

Но некоторые учебные заведения остались закрытыми для детей из-за увеличивающихся опасений, вызванных новыми инцидентами заражения коронавирусом в Швеции. Об этом сегодня написало шведское издание SVT Nyheter.

Призывы к ученикам оставаться дома и не приходить в школы вызвали критику от властей страны, в том числе Агентства общественного здравоохранения Швеции. Такого рода действия со стороны руководства некоторых школ вызваны аналогичными мерами, принятыми на севере Италии. Там разрешили детям, школы которых находятся в особой зоне риска, не посещать учебные заведения.