Фейки про коронавирус в Москве заполонили интернет

Компания Group-IB, занимающаяся кибербезопасностью, начала расследование информационного вброса, согласно которому, якобы, скрываются данные о массовом заражении москвичей и гостей столицы коронавирусом.

Как сообщается на сайте компании, уже выяснено, что вбросы производятся через боты в соцсети ВКонтакте и ряде групп в мессенджерах.

Зачем нужны "страшилки"

Специалисты Group-IB уверены, что цель злоумышленников — порождение, распространение и усиление панических настроений.

"Голосовое сообщение о том, что в столице вирусом заразились 20 тыс. человек, появилось в мессенджере WhatsApp и соцсети "ВКонтакте". Этот вброс искусственно разгоняется ботами, к нему добавляется органический охват, благодаря пересылкам", — рассказали в Group-IB.

Фейковые сообщения, которым люди верят

Сейчас в сети "гуляют", активно пересылаемые пользователями друг другу 2 голосовых сообщения:

на обеих записях женский голос, якобы, предупреждает своих знакомых об эпидемии в Москве, "которую власти тщательно скрывают":

"В Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом. Ходим в масках, продуктами запасаемся, бережем наших близких, как можем", — говорит одна, "Вчера знакомая из Италии звонила. У них там передают, что у нас заболевшие, а у нас тишина, чтобы мы эту гребаную Конституцию приняли", — доверительно вещает дама на второй.

Это не дурная шутка, а спланированная акция

В правоохранительных органах уверены, что акция явно спланирована. Спецы по кибербезопасности полностью с этим согласны:

"Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию: группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и др. На сегодня зафиксировано более 9500 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки", — написано на сайте компании.

Не верить всему, что вываливает интернет

Илья Сачков, гендиректор Group-IB, напомнил, что не всему, что написано в интернете можно верить. И что любую информацию надо проверять.

Что же касается конкретной информационной атаки — а именно так квалифицируют специалисты нагнетаемую в сети публикацией "ужасных новостей" и "громких разоблачений" истерию, то, по словам Сачкова,