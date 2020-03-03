Компания Group-IB, занимающаяся кибербезопасностью, начала расследование информационного вброса, согласно которому, якобы, скрываются данные о массовом заражении москвичей и гостей столицы коронавирусом.
Как сообщается на сайте компании, уже выяснено, что вбросы производятся через боты в соцсети ВКонтакте и ряде групп в мессенджерах.
Специалисты Group-IB уверены, что цель злоумышленников — порождение, распространение и усиление панических настроений.
"Голосовое сообщение о том, что в столице вирусом заразились 20 тыс. человек, появилось в мессенджере WhatsApp и соцсети "ВКонтакте". Этот вброс искусственно разгоняется ботами, к нему добавляется органический охват, благодаря пересылкам", — рассказали в Group-IB.
Сейчас в сети "гуляют", активно пересылаемые пользователями друг другу 2 голосовых сообщения:
"В Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом. Ходим в масках, продуктами запасаемся, бережем наших близких, как можем", — говорит одна,
"Вчера знакомая из Италии звонила. У них там передают, что у нас заболевшие, а у нас тишина, чтобы мы эту гребаную Конституцию приняли", — доверительно вещает дама на второй.
В правоохранительных органах уверены, что акция явно спланирована. Спецы по кибербезопасности полностью с этим согласны:
"Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию: группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и др. На сегодня зафиксировано более 9500 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки", — написано на сайте компании.
Илья Сачков, гендиректор Group-IB, напомнил, что не всему, что написано в интернете можно верить. И что любую информацию надо проверять.
Что же касается конкретной информационной атаки — а именно так квалифицируют специалисты нагнетаемую в сети публикацией "ужасных новостей" и "громких разоблачений" истерию, то, по словам Сачкова,
"надо очень критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом".
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.