После контакта с заражённым москвичом госпитализировано 24 человека

24 человека, которые имели контакты с единственным зараженным коронавирусом москвичом, госпитализированы. Еще 83 — помещены на карантин.

Такое сообщение размещено на сайте мэра российской столицы.

"В течение суток с момента появления подозрения о заражении -29 февраля- был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом", — говорится в сообщении.

По данным Собянина,

под особым контролем медиков находятся 6 родственников и 5 друзей заболевшего москвича — ни у кого из них симптомов коронавируса не выявлено,

13 пассажиров рейса, на котором из Италии летел заболевший, госпитализированы с легким недомоганием, напоминающим ОРВИ,

83 человека — на домашнем карантине, но у них никаких тревожных симптомов нет.

Напомним, что вчера в Москве подтвердилось наличие коронавируса у вернувшегося из поездки в Италию мужчины. Он помещен в инфекционную больницу.

Поводов для паники нет

В столице введены повышенные меры безопасности. Так, например,

в детских садах и школах ежедневно измеряют всем детям и работникам температуру,

выборочно, дистанционным способом, измеряется температура на входах в метро.

Особо отмечается, что поводов для паники нет. Ситуация в Москве, как и по всей стране — под полным контролем.