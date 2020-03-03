24 человека, которые имели контакты с единственным зараженным коронавирусом москвичом, госпитализированы. Еще 83 — помещены на карантин.
Такое сообщение размещено на сайте мэра российской столицы.
"В течение суток с момента появления подозрения о заражении -29 февраля- был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом", — говорится в сообщении.
В столице введены повышенные меры безопасности. Так, например,
Особо отмечается, что поводов для паники нет. Ситуация в Москве, как и по всей стране — под полным контролем.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.