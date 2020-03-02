Синоптики зафиксировали 11 рекордов температуры зимой в Москве

В зимний сезон 2019-2020 годов в Москве было побито 11 температурных рекордов.

Как отмечают синоптики, прошедшая зима стала самой теплой за 140 лет метеонаблюдений. Средняя температура составляла всего 0 градусов, что на 7,7 градусов больше нормы.

За три зимних месяца температурные рекорды обновлялись 11 раз. Три раза в декабре и январе и пять раз — в феврале. Причем на февраль пришлась и наиболее низкая и наиболее высокая температура за всю зиму. Так, 7 февраля температура воздуха падала до — 15 градусов, а 21 февраля повысилась до 7,8 градусов.

При этом по числу выпавших осадков зима оказалась близка к многолетним показателям. За время с января по февраль в российской столице выпало 94% от показателя нормы осадков.