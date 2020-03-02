В Астраханской области гриппом заболели более 6 тыс.человек за неделю

В Астраханском регионе с 24 февраля по 2 марта эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом оказались превышенными на 9,5%. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди детей до 2-х лет эпидпорог превышен на 25,4%, от 7-ми до 14 лет — на 5,8%, среди взрослых превышение показателя — менее 1%.

Также за недельный неделю были госпитализированы 452 человека с проявлениями ОРВИ. Всего ко врачам с симптомами ОРВИ и гриппа обратилось почти 6,5 тысяч граждан.

При этом ни в одном детском образовательном учреждении карантин не вводили.