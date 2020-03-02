Рядового Шамсутдинова признали вменяемым

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восьмерых своих сослуживцев, был признан вменяемым по итогам экспертизы в НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

После экспертизы Шамсутдинов был этапирован в Читу, где проходит следствие по его делу.

Ранее солдат написал открытое письмо родственникам погибших, в котором извинился за содеянное. Шамсутдинов утверждает, что ему пришлось пойти на "крайний шаг", поскольку терпеть издевательств он больше не мог.