Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восьмерых своих сослуживцев, был признан вменяемым по итогам экспертизы в НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
После экспертизы Шамсутдинов был этапирован в Читу, где проходит следствие по его делу.
Ранее солдат написал открытое письмо родственникам погибших, в котором извинился за содеянное. Шамсутдинов утверждает, что ему пришлось пойти на "крайний шаг", поскольку терпеть издевательств он больше не мог.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".