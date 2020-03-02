Второй кассационный суд 2 марта принял решение отправить дело Константина Котова на пересмотр. Материалы дела будут переданы в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.
Ранее активист Константин Котов был осужден за неоднократное нарушение правил проведения митинга.
"Отправить дело на повторное рассмотрение в апелляционную коллегию Мосгорсуда", — сказано в постановлении суда.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".