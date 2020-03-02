Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что вымирание русских имеет тяжелое последствие не только для России, но и для всей планеты.
"Мы с 1990 года только русских потеряли 20 миллионов человек. Начинают обсуждать, вносить ли в Конституцию поправку, что русские являются государствообразующим народом. Но если русские и дальше продолжат вымирать, это будет трагедия планетарного масштаба!", — высказался политик.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".