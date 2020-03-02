Дмитрий Дибров рассказал, что ему известно имя убийцы журналиста Владислава Листьева, однако он не будет его раскрывать, поскольку он "не тот человек", который должен это сделать.
"Убийцу нашли. Хотите услышать имя? Вряд ли широкая публика готова к этому", — рассказал телеведущий телеканалу "Царьград".
Дибров опроверг версию о том, что убийство Листьева было связано с рекламой на ОРТ.
"Это ерунда. Во-первых, Листьев к этому не имел отношения, во-вторых, там Березовский всем руководил. У Березовского была целая команда всяких финансовых гениев, куда там Владику. Мы совсем не по этому делу", — добавил Дибров.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".