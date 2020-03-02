"Публика не готова": Дибров заявил, что знает имя убийцы Листьева

Дмитрий Дибров рассказал, что ему известно имя убийцы журналиста Владислава Листьева, однако он не будет его раскрывать, поскольку он "не тот человек", который должен это сделать.

"Убийцу нашли. Хотите услышать имя? Вряд ли широкая публика готова к этому", — рассказал телеведущий телеканалу "Царьград".

Дибров опроверг версию о том, что убийство Листьева было связано с рекламой на ОРТ.