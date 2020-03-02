На сайте Кремля появилось сообщение о поздравлении Владимиром Путиным бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Экс-президент Советского Союза отмечает день рождения 2 марта. В этом году ему исполнилось 89 лет.
"Вас по праву считают опытным, авторитетным политиком и государственным деятелем, человеком, сыгравшим значимую роль в отечественной и мировой истории. Важно, что вы и сегодня много трудитесь, уделяете неустанное внимание значимой общественной работе, воплощаете в жизнь востребованные гуманитарные проекты", - опубликовано на сайте Кремля.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".