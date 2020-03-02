Женщина с ножом ограбила магазин в Биробиджане

Женщина, вооруженная ножом, совершила ограбление магазина в столице Еврейской АО, городе Биробиджане. Инцидент произошел в дневное время.

Злоумышленница вошла в продуктовый магазин и, угрожая ножом, забрала деньги из кассы. Сообщение об инциденте поступило на пульт вневедомственной охраны. Сотрудники последней оперативно доложили об этом в полицию.

Позже водитель такси рассказал, что преступница вместе с неким мужчиной села к нему в машину. Во время поездки пара выкинула нож в окно. Впоследствии полиция обнаружила предмет. Грабительницу и ее спутника арестовали. По факту случившегося завели уголовное дело.