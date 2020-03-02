Жители Новосибирска страдают от нашествия клещей

﻿В микрорайоне Матвеевка города Новосибирска зарегистрировали первый в этом году укус клеща. Впившегося насекомого после похода в магазин нашел на себе местный житель. Это случилось 29 февраля.

"Он рассказал, что его ни в одном медицинском учреждении города не приняли. Мужчина пояснил, что у него не взяли клеща на анализ, а также ему самому не поставили иммуноглобулин", — передают "Вести Новосибирск".

В результате потерпевшему пришлось платно поставить иммуноглобулин, поскольку ему везде сообщали, что