Педагог из Перми попал в Книгу рекордов Гиннеса

Учителя пермской школы №135 Александра Куляпина за участие в Международном эстафетном заплыве через Берингов пролив занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Как рассказали в местной администрации, эстафета продолжалась в течение шести дней и состояла из нескольких этапов. Заплыв "моржей" начался возле мыса Дежнёва на Чукотке, а закончился на мысе принца Уэльского. В соревновании участвовали 65 пловцов из 16 государств.

Длина маршрута в 86 км по причине сильных приливных течений растянулась в результате на 134 км. Участники преодолели мощный ветер, огромные волны в пять метров, плотный туман. Температура воды при этом была на уровне 2,5 - 10 градусов, пояснили в пресс-службе администрации Перми.