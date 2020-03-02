Мировой судья участка №65 города Уссурийска оштрафовал местного жителя, который работает водителем автобуса, на 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Ранее водитель оказался бесплатно везти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Более того, мужчина порвал его ветеранское удостоверение, а затем вытолкнул из автобуса.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".