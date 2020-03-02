Мошенница сбыла золото на 19 млн руб. в Ингушетии

В Ингушетии подошло к концу расследование уголовного дела в отношении жительницы соседней республики, обвиняемой в нелегальном обороте изделий из золота.

Злоумышленница пыталась сбыть украшения, на которых не было пломбы и маркировки, на общую сумму свыше 19 млн рублей.

Как пояснили в региональной прокуратуре, подозреваемая купила 193 ювелирных изделия, в частности кольца, серьги и браслеты из золота. Она хотела продать предметы в одном из магазинов города Назрань. Но обязательный вид маркировки — пробирные клейма и оттиски именинников — на украшениях отсутствовал. Осенью 2018-го года этот факт нелегальной торговли выявили в процессе оперативного мероприятия сотрудниками управления ФСБ.

Сейчас в отношении женщины завели уголовное дело. Отмечается, что ранее она уже имела судимость по аналогичной статье.