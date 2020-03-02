Гранит науки укрепят новыми технологиями: сюрприз для выпускников школ

Очередной "сюрприз" приготовлен Рособрнадзором для выпускников российских школ, которые будут в 2020 году сдавать Единый Госэкзамен.

На ком еще испытывать новые технологии, как не на школьниках? Больше не на ком. Вот и старается ежегодно Рособрнадзор "применить что-то новенькое" на ЕГЭ.

В этом году, как рассказали в ведомстве, это будет "машинное зрение".

Что за зверь?

По словам чиновников, за ребятами во время экзамена следить будет, помимо камер и людей-организаторов, еще и нейросеть. Ее задача выявить "подозрительное поведение".

Как это работает?

Когда "машина" зафиксирует (видимо, поставит на видеозаписи с камеры в аудитории особую метку) "подозрение", онлайн-наблюдатель пересмотрит "помеченный" отрезок видео. И либо подтвердит, либо отклонит подозрения ИИ.

"В текущем году данная технология в качестве эксперимента будет задействована лишь в некоторых регионах", — "успокоили" в ведомстве.

Правда, в каких регионах, пока не уточняется.