Блогер Екатерина Диденко, у которой погиб муж в бане на праздновании дня рождения, рассказала о последней воле своего супруга.

"Похорон не будет, будет кремация. Валя хотел, чтобы его кремировали и чтобы его прах я развеяла над полем. Он говорил: "Я не хочу, чтоб меня хоронили, я не хочу, чтоб меня отпевали. Я хочу, чтоб меня кремировали и развеяли прах", - написала Диденко в Instagram.