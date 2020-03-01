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Блогер Диденко рассказала подписчикам о последней воле погибшего мужа

Общество

Блогер Екатерина Диденко, у которой погиб муж в бане на праздновании дня рождения, рассказала о последней воле своего супруга.

"Похорон не будет, будет кремация. Валя хотел, чтобы его кремировали и чтобы его прах я развеяла над полем. Он говорил: "Я не хочу, чтоб меня хоронили, я не хочу, чтоб меня отпевали. Я хочу, чтоб меня кремировали и развеяли прах", - написала Диденко в Instagram.

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