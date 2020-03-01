Путин возложил цветы к памятнику псковских десантников

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику псковских десантников и почтил их память. 1 марта исполняется ровно 20 лет их бессмертному подвигу.

В 2000 году боевики Шамиля Басаева хотели прорваться на территорию Дагестана, но псковские десантники заняли оборону на высоте. Сражение длилось почти сутки. В живых осталось только шесть десантников.