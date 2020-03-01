В Севастополе опровергли сообщение о сбежавшей пациентке из больницы

Представители Севастопольской городской инфекционной больницы опровергли информацию о побеге из учреждения пациентки с подозрением на коронавирус. Ранее в СМИ появилась информация о том, что из больницы сбежала женщина, которая может быть заражена коронавирусом. Она якобы утверждала, что собирается направиться в Ростовскую область.