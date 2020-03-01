Представители Севастопольской городской инфекционной больницы опровергли информацию о побеге из учреждения пациентки с подозрением на коронавирус. Ранее в СМИ появилась информация о том, что из больницы сбежала женщина, которая может быть заражена коронавирусом. Она якобы утверждала, что собирается направиться в Ростовскую область.
"Это неправда", - заявили в приемном отделении больницы.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.