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Источник Правда.Ру

Минздрав не видит смысла вводить тотальную проверку на коронавирус

Общество

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что каждому россиянину не нужно проходить тест на наличие коронавирусной инфекции. По его мнению, обращаться к врачам стоит только тем, кто обнаружил у себя симптомы недуга. 

"Нет смысла сегодня бежать и каждому проверяться на предмет коронавируса", - пояснил министр.

Также Мурашко посоветовал пройти обследования тем, кто недавно вернулся из "очагов, где существует вероятность заражения".

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