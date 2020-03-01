Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что каждому россиянину не нужно проходить тест на наличие коронавирусной инфекции. По его мнению, обращаться к врачам стоит только тем, кто обнаружил у себя симптомы недуга.
"Нет смысла сегодня бежать и каждому проверяться на предмет коронавируса", - пояснил министр.
Также Мурашко посоветовал пройти обследования тем, кто недавно вернулся из "очагов, где существует вероятность заражения".
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.