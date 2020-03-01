Минздрав не видит смысла вводить тотальную проверку на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что каждому россиянину не нужно проходить тест на наличие коронавирусной инфекции. По его мнению, обращаться к врачам стоит только тем, кто обнаружил у себя симптомы недуга.

"Нет смысла сегодня бежать и каждому проверяться на предмет коронавируса", - пояснил министр.

Также Мурашко посоветовал пройти обследования тем, кто недавно вернулся из "очагов, где существует вероятность заражения".