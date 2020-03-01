Жителей России пугают перемены, которые могут наступить после ухода Владимира Путина с поста президента страны. Россиян больше всего волнуют вопросы стабильности внутренней политики и государственной целостности. Об этом изданию "Ура.ру" рассказала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, политолог Екатерина Соколова.

"Разборки могут произойти между группами влияния, например, война за передел этих сфер. Конечно, это может вернуть некую хаотичность в нашу политику", - пояснила Соколова.

"Понятно, что на международной арене с уходом Путина связаны значительные планы. Передел сфер влияния и, возможно, в том числе с пересмотром вопроса Крыма", - добавила политолог.