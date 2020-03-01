Путин: ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем

Президент России Владимир Путин рассказал о борьбе с распространением коронавируса в стране. По его словам, власти полностью контролируют ситуацию и делают все возможное, чтобы защитить население от опасного недуга. Об этом российский лидер сообщил на совещании, прошедшем правительственном терминале аэропорта "Внуково".