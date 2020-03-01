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Источник Правда.Ру

Путин: ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем

Общество

Президент России Владимир Путин рассказал о борьбе с распространением коронавируса в стране. По его словам, власти полностью контролируют ситуацию и делают все возможное, чтобы защитить население от опасного недуга. Об этом российский лидер сообщил на совещании, прошедшем правительственном терминале аэропорта "Внуково".

"В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективным", - сообщил президент.

"Ситуация в целом под контролем", - добавил Путин.

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