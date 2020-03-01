Президент России Владимир Путин рассказал о борьбе с распространением коронавируса в стране. По его словам, власти полностью контролируют ситуацию и делают все возможное, чтобы защитить население от опасного недуга. Об этом российский лидер сообщил на совещании, прошедшем правительственном терминале аэропорта "Внуково".
"В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективным", - сообщил президент.
"Ситуация в целом под контролем", - добавил Путин.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.