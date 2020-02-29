Бывший боец ММА, а ныне депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Джефф Монсон стал ЕГЭ по истории России. Он принял участие во всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".
По его словам, к тесту он не готовился, но ежедневно читает книги по истории России, а также изучает русский язык. Примечательно, что задания для Монсона были специально переведены на английский язык.
"Я знаю, что каждый год школьники выпускных классов сдают такой экзамен в виде теста, это очень важно - сдать тест, прилагая все свои знания, обретенные в школе", - сказал депутат после сдачи ЕГЭ.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.