Джефф Монсон сдал ЕГЭ по истории

Бывший боец ММА, а ныне депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Джефф Монсон стал ЕГЭ по истории России. Он принял участие во всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".

По его словам, к тесту он не готовился, но ежедневно читает книги по истории России, а также изучает русский язык. Примечательно, что задания для Монсона были специально переведены на английский язык.