Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что такой артист, как Сергей Шнуров, не может быть парламентарием. В целом депутат одобрила вхождение в парламент людей разных профессий, в том числе и артистов. По ее мнению, Шнуров слишком часто употребляет нецензурную лексику на публике.

"Сергей Шнуров задал мне вопрос: "Почему прокурор может сидеть в Госдуме, а артист - нет?" А кто сказал, что нельзя? Артист может быть не только депутатом, но и президентом - как Зеленский в Украине. Только артист артисту рознь ... Я уже представляю, как вы в своём моднючем костюмчике выходите к думской трибуне. И... только успевай запикивать матюки!", - пояснила Поклонская.

"P. S. Не спешите кидать копья. Мне нравятся некоторые песни Шнура. И "Экспонат". И "Вояж" с восхитительным Александром Палем. И "Кабриолет" с несравненной Аллой Михеевой. Вы круты как лидер группировки "Ленинград". Но когда вы группировкой хотите взять парламент штурмом, мне, как прокурору, нужно реагировать", - добавила депутат.