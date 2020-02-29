Собчак заявила, что знает имя заказчика убийства Немцова

Ксения Собчак написала в своем Instagram, что ей известно имя того, кто заказал убийство Бориса Немцова. К публикации телеведущая прикрепила фотографию с места убийства политика на на мосту напротив Кремля, где еще лежало его тело, накрытое черным пакетом. Сама Собчак утверждала, что прибыла на место спустя час после происшествия.

"Кто заказчик убийства-всем уже давно понятно ,кроме следственных органов", - написала Собчак.