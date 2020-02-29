Известного российского психолога Андрея Курпатова, который недавно возглавил лабораторию нейронаук в "Сбербанке", обвинили в домогательствах к сотрудницам. С обвинением выступила экс-пиарщица ресторанных проектов врача "Симпозиум" и MadLabBar Лидия Панова.
Девушка обвинила своего непосредственного начальника Виталия Соколова в алкоголизме и домогательствах. По словам Пановой, Андрей Курпатов хорошо знал о наклонностях Соколова, однако не обращал на это внимание, поскольку сам неоднократно склонял своих подчиненных к интимной близости.
Курпатов и Соколов отрицают все обвинения и требуют извинений от девушки.
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