Доктора Курпатова обвинили в домогательствах к подчиненным женщинам

Известного российского психолога Андрея Курпатова, который недавно возглавил лабораторию нейронаук в "Сбербанке", обвинили в домогательствах к сотрудницам. С обвинением выступила экс-пиарщица ресторанных проектов врача "Симпозиум" и MadLabBar Лидия Панова.

Девушка обвинила своего непосредственного начальника Виталия Соколова в алкоголизме и домогательствах. По словам Пановой, Андрей Курпатов хорошо знал о наклонностях Соколова, однако не обращал на это внимание, поскольку сам неоднократно склонял своих подчиненных к интимной близости.

Курпатов и Соколов отрицают все обвинения и требуют извинений от девушки.