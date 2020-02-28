Врачам Челябинска выдадут субсидии на жилье

В Челябинской области работники медицинской отрасли смогут получить субсидии на приобретение или строительство жилья. Проект закона был принят депутатами Заксобрания.

Дополнительную меру социальной поддержки ввели для тех медиков, которые трудятся в селах и в городах, население которых не превышает 300 тысяч человек. Средства выделят из регионального бюджета.

Но помощь медики получат не сразу. Для этого им потребуется отработать в сельской местности не меньше пяти лет.