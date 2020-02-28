Первый инцидент заражения коронавирусом зарегистрировали в Азербайджане.
Как передает "Интерфакс", заболевший является гражданином России. Медики оценивают его состояние как стабильное.
Отмечается, что это четвертый гражданин РФ, заразившийся коронавирусом. Ранее аналогичное заболевание выявили у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».