Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Пособие на первого ребенка на Чукотке будут платить всем

Общество

На Чукотке изменились параметры получения единовременных выплат при рождении в семье первого ребенка.

Указывается, что по предложению главы региона Романа Копина и при поддержке депутатов с этого момента право на материальную помощь не зависит от размеров доходов родителей.

"С 2020-го года никаких ограничений на получение единовременной выплаты на первого ребенка не будет, она будет выдана каждой семье на Чукотке", — рассказал Роман Копин.

С 2019 года выплата на первого ребенка в регионе равняется 46,5 тыс. рублей. До принятия нового закона эти средства получали только семьи, где размер среднедушевого дохода не превышал двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

семья выплата чукотка
Последние материалы
МТС поддержит экологические стартапы
В Арктике пригодятся: армия РФ получит палатки с климат-контролем
СБР подарил автомобиль первому тренеру Логинова
К европейским границам стягиваются тысячи беженцев
Вирус у дверей: COVID-2019 может заразить Россию
Австрийский посол: санкции против "Северного потока-2" нужно отменить
Дмитрий Журавлев: неполитичность нового премьера вызывает оптимизм
США имеют налоговые претензии к Олегу Тинькову
Анна Седокова раскрыла секрет красивой кожи и фигуры
Появилось видео взрыва в квартире на улице Замшина в Петербурге
Популярное
Новости Европы
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику

Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.

Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Правительство
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Ближний Восток
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
Мир. Новости мира
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Соломон Соловьев Романтики с большой дороги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Знание русского языка улучшает жизнь граждан бывшего СССР Любовь Степушова Игорь Буккер Ямы на дорогах: как получить компенсацию автомобилисту Игорь Буккер
Комментарии
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
"Украины нет": "приговор" Суркова и что об этом думают в Киеве
Самолет ВВС США попал под прицел китайского боевого лазера
Вирус у дверей: COVID-2019 может заразить Россию
Коронавирус: когда, к чему и как готовиться
Вирус у дверей: COVID-2019 может заразить Россию
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Вирус у дверей: COVID-2019 может заразить Россию
Кто провалил всю работу по ближнему зарубежью?
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
Коронавирус: когда, к чему и как готовиться
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
"Единая Россия" сменит имя и лидера
"Единая Россия" сменит имя и лидера
"Единая Россия" сменит имя и лидера
48-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секрет своей красоты
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
Почему в России больниц без удобств все больше
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ