Пособие на первого ребенка на Чукотке будут платить всем

На Чукотке изменились параметры получения единовременных выплат при рождении в семье первого ребенка.

Указывается, что по предложению главы региона Романа Копина и при поддержке депутатов с этого момента право на материальную помощь не зависит от размеров доходов родителей.

"С 2020-го года никаких ограничений на получение единовременной выплаты на первого ребенка не будет, она будет выдана каждой семье на Чукотке", — рассказал Роман Копин.

С 2019 года выплата на первого ребенка в регионе равняется 46,5 тыс. рублей. До принятия нового закона эти средства получали только семьи, где размер среднедушевого дохода не превышал двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.