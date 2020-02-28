На Чукотке изменились параметры получения единовременных выплат при рождении в семье первого ребенка.
Указывается, что по предложению главы региона Романа Копина и при поддержке депутатов с этого момента право на материальную помощь не зависит от размеров доходов родителей.
"С 2020-го года никаких ограничений на получение единовременной выплаты на первого ребенка не будет, она будет выдана каждой семье на Чукотке", — рассказал Роман Копин.
С 2019 года выплата на первого ребенка в регионе равняется 46,5 тыс. рублей. До принятия нового закона эти средства получали только семьи, где размер среднедушевого дохода не превышал двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
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