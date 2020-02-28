Текущая зима в городе Омске может стать самой теплой.
Как журналистам рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе температура воздуха в ноябре прошлого года была около и ниже нормы на один градус. А в декабре, январе и феврале она превышала норму, причем в феврале — на 7-8 градусов.
За зиму в регионе выпало 74-93 миллиметров осадков, что на 20-30% превышает норму.
Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Омской области будет сохраняться неустойчивый характер погоды. Возможны различные виды осадков, в частности, дождь. Также ожидается гололедица.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.