Зима в Омске побила рекорды по теплу

Текущая зима в городе Омске может стать самой теплой.

Как журналистам рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе температура воздуха в ноябре прошлого года была около и ниже нормы на один градус. А в декабре, январе и феврале она превышала норму, причем в феврале — на 7-8 градусов.

За зиму в регионе выпало 74-93 миллиметров осадков, что на 20-30% превышает норму.