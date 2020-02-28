В войсках Южной Кореи обнаружено 26 инцидентов заражения коронавирусом нового типа.
Об этом сообщило издание KBS со ссылкой на заявление министерства обороны государства.
По данным на 10:00 по местному времени 28 февраля, вирус нашли у 15 представителей сухопутных войск, двух представителей военно-морских сил и у девяти — военно-воздушных сил.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.