В Южной Корее у 26 военнослужащих нашли коронавирус

В войсках Южной Кореи обнаружено 26 инцидентов заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сообщило издание KBS со ссылкой на заявление министерства обороны государства.

По данным на 10:00 по местному времени 28 февраля, вирус нашли у 15 представителей сухопутных войск, двух представителей военно-морских сил и у девяти — военно-воздушных сил.