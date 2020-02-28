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Семья из Канады неожиданно разбогатела во время переезда

Общество

Семья из провинции Британская Колумбия (Канада) едва не отправила лотерейный билет с выигрышем на склад во время переезда.

Как сообщает издание UPI, Роберт Уолтерс и Лоис Герет упаковывались, чтобы переехать из города Агассиса в город Чилливак. Находящийся в шкафу билет мгновенной лотереи с нестертым защитным слоем оказался в коробке, которую семья планировала отправить на склад на многие месяцы.

Уолтерс увидел билет и отдал его супруге, чтобы она стерла защитный слой и проверила билет на выигрыш. Оказалось, что выигрыш по этому билету составил 500 тысяч канадских долларов (375,5 тысячи долларов США, или 18,7 миллиона рублей).

Теперь пара решилась на другой переезд.

"Мы благодаря этим деньгам выплатим свои долги, а также задумались о еще одном переезде: хотим купить где-нибудь участок земли", — пояснил Уолтерс.

Темы канада выигрыш лотерея
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