Семья из Канады неожиданно разбогатела во время переезда

Семья из провинции Британская Колумбия (Канада) едва не отправила лотерейный билет с выигрышем на склад во время переезда.

Как сообщает издание UPI, Роберт Уолтерс и Лоис Герет упаковывались, чтобы переехать из города Агассиса в город Чилливак. Находящийся в шкафу билет мгновенной лотереи с нестертым защитным слоем оказался в коробке, которую семья планировала отправить на склад на многие месяцы.

Уолтерс увидел билет и отдал его супруге, чтобы она стерла защитный слой и проверила билет на выигрыш. Оказалось, что выигрыш по этому билету составил 500 тысяч канадских долларов (375,5 тысячи долларов США, или 18,7 миллиона рублей).

Теперь пара решилась на другой переезд.