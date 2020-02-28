Эксперты назвали самый пьющий регион РФ

Сахалинскую область назвали регионом России с самыми высокими объемами продаж легального алкоголя в прошлом году. Об этом сообщили в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Согласно подсчетам специалистов, в регионе в минувшем году на душу населения приходилось 11 литров спирта. На второй позиции рейтинга оказалась Коми, где продали 10,6 литра на душу населения.

Также высокие объемы продаж алкоголя зафиксированы в Удмуртии (9,9 литра) и Подмосковье (9,7 литра). Наиболее низкие продажи отмечаются на Северном Кавказе в Республике Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан и Кабардино-Балкария. Данные по легальным продажам говорят о том, что на население этих регионов в 2019-м году приходилось 0,09-0,8 литров спирта.