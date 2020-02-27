Минздрав: Счетная палата все неправильно посчитала

Минздрав категорически не согласен с выводами Счетной палаты, касающимися того, в каких помещениях в регионах лечат детей.

Напомним, вчера, 27 февраля, был опубликован отчет СП, в котором говорилось, в частности, о том, что в 30% зданий, занимаемых детскими медучреждениями нет элементарного: воды, центрального отопления, канализации (подробнее об этом смотрите здесь).

Версия Минздрава

В опровержении, с которым выступили представители Министерства здравоохранения, говорится, что аудиторы Счетной палаты неверно собирали данные для работы:

"представленный отчет включает весь имущественный комплекс учреждений здравоохранения. При этом на балансе числятся гаражи, склады, подстанции, котельные и другие технические помещения".

По версии чиновников от медицины, помещений, где на самом деле ведется прием маленьких пациентов, в разы меньше, чем посчитали в СП, и с ними дела обстоят "не так плохо".

Цифры другие

В Минздраве особо подчеркнули, что для непосредственного оказания медпомощи в регионах используются не 116,8 тысячи зданий, как посчитали аудиторы:

"амбулаторная помощь оказывается в 20 тысячах зданий, из них

19,3 тысячи водопроводом,

17,5 тысячи — центральным отоплением,

18,7 тысячи — канализацией".

Что же касается стационаров, то они расположены в 11 тысячах зданий (это цифра по всей стране — прим. ред.).

Нацпроект решит проблему

Имеющиеся же "недостатки" "устраняются" в рамках нацпроекта "Здравоохранение", одна из статей которого — как раз-таки развитие инфраструктуры.