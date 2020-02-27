Размеры штрафа за безбилетный проезд будут повышены в Белгородской области. Теперь нарушителям вместо 100 рублей придется заплатить 1000.

Соответствующие изменения в местный закон приняли 27 февраля в ходе заседания Белгородской областной думы.

Как пояснил вице-губернатор, глава регионального департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев, который представил документ, на территории региона запустят службу контролеров.

"До настоящего времени у нас оплата проезда производится при выходе из транспорта. Это напрямую противоречит закону: получается, что гражданин едет без билета. Если заходит контролер — показываешь талон, если оплата картой — у контролера имеется специальный терминал, к которому нужно приложить карту, и где видно, когда была произведена последняя транзакция. Чтобы модель функционировала, следует повысить сумму штрафа за безбилетный проезд со 100 до 1000 рублей", — прокомментировал нововведение Евгений Глаголев.