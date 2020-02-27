Выигрыш в два миллиона евро получила жительница французской коммуны Бюфере, что в западном департаменте Вандея. Ранее она приобрела билет лотереи "Лото".
Об этом сообщила местная радиостанция France Bleu.
Розыгрыш прошел 15 февраля. Лотерейный билет жительница Франции купила в табачном киоске. Она пояснила, что получить джекпот ей удалось вместе с двумя своими дочерьми.
"Для нас это стало подарком с неба", — сказала победительница лотереи и добавила, что планирует на выигрыш купить жилье и сделать ремонт в доме.
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