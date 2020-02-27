Француженка выиграла в лотерею 2 млн евро

Выигрыш в два миллиона евро получила жительница французской коммуны Бюфере, что в западном департаменте Вандея. Ранее она приобрела билет лотереи "Лото".

Об этом сообщила местная радиостанция France Bleu.

Розыгрыш прошел 15 февраля. Лотерейный билет жительница Франции купила в табачном киоске. Она пояснила, что получить джекпот ей удалось вместе с двумя своими дочерьми.