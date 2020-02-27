Первый инцидент коронавируса зафиксировали в Румынии

Первый случай пневмонии, вызванной новым типом COVID-19, выявлен на территории Румынии. Об этом СМИ рассказал министр здравоохранения страны Виктор Костаке 27 февраля в ходе чрезвычайной пресс-конференции в МВД.

Он пояснил, что инфицирован мужчина, который живет в уезде Горж в юго-восточной части Румынии. Оказалось, что заболевший находился в контакте с зараженным гражданином Италии из города Римини, пробывшего на территории уезда с 18 по 22 февраля.

Как отметил министр, состояние пациента оценивается на удовлетворительном уровне. Его направят в институт инфекционных заболеваний в город Бухарест для прохождения лечения.

Костаке также пояснил, что в настоящее время анализируются еще 33 пробы из уезда Горж.