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Источник Правда.Ру

Самым старым мужчиной в мире признали 111-летнего жителя Британии

Общество

После кончины 112-летнего жителя Японии Титэцу Ватанабэ самым старым мужчиной в мире может стать житель Британии Роберт Уэйтон (Robert Weighton).

Об этом сообщил The Telegraph.

Уэйтон появился на свет 29 марта 1908 года и спустя месяц будет отмечать 112-летие. Хотя его пока не вписали в Книгу рекордов Гиннесса, Роберта можно считать старейшим мужчиной в мире с подтвержденной датой рождения.

Отмечается, что британец вырос в английском городе Кингстон-апон-Халл, трудился инженером и учителем, а сейчас проживает в доме престарелых в городе Альтоне, графстве Гэмпшир. У него есть два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков.

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