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Роспотребнадзор: коронавирус распространяется через воду

Общество

Для предохранения от заражения коронавирусом следует чаще мыть лицо и руки, протирать гаджеты, пользоваться чистой посудой и содержать дом в чистоте. Об этом журналистам рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вирус также распространяется фекально-оральным путем через грязные руки, загрязненную воду, поэтому основные принципы личной гигиены сейчас должны соблюдаться строго", — заявила Попова.

Она также добавила, что в ближайшее время можно посещать страны, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, только при острой необходимости.

Глава Роспотребнадзора также призвала россиян оставаться в родной стране и беречь свое здоровье.

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