Чиновника подозревают в растрате 30 млн рублей на Ямале

На Ямале арестовали на два месяца заместителя руководителя администрации Надымского района. Его подозревают в растрате примерно 30 миллионов бюджетных средств.

Как считает следствие, в прошлом году чиновником в сговоре с главой районного управления капитального строительства и капитального ремонта было растрачено в пользу ООО "Эксперт групп" приблизительно 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из бюджета региона на цели благоустройства площади и бульвара в Надыме.

Теперь заместителя главы администрации Надымского района подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Статья предполагает растрату вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере.