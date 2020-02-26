Половина россиян опасается подхватить коронавирус

Почти все жители России (99%) наслышаны об эпидемии коронавируса в Китае. Боятся подхватить коронавирус COVID-19 52% граждан.

Такие результаты были получены в ходе опроса наших соотечественников Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом всего 11% респондентов заявили, что вероятность получить новую вирусную инфекцию является скорее высокой. Как полагают 60%, вероятность низкая.

Убеждены в том, что ни им, ни их родственникам не грозит это заболевание, 28% российских граждан. Чаще таким образом думают жители Москвы и Санкт-Петербурга (35%) и городов-мегаполисов (33%).