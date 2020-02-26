Массовая истерия: в России дорожает чеснок

На 37% в среднем выросла цена в магазинах страны на чеснок.

Как отмечают работники магазинов, спрос на него растет по мере распространения коронавируса COVID-2019.

По данным межведомственной информационной системы, в среднем по стране:

1 кг чеснока сегодня стоит 266 рублей, а в феврале 2019 его цена была 155 рублей.

Причем рост цены стал наиболее "заметен" в последние две недели.

Михаил Глушков, исполнительный директор Плодоовощного союза: