На 37% в среднем выросла цена в магазинах страны на чеснок.
Как отмечают работники магазинов, спрос на него растет по мере распространения коронавируса COVID-2019.
По данным межведомственной информационной системы, в среднем по стране:
Причем рост цены стал наиболее "заметен" в последние две недели.
Михаил Глушков, исполнительный директор Плодоовощного союза:
"Объективных причин для повышения цен на чеснок нет, так как урожай прошлого года был абсолютно нормальный. Что касается заявлений о том, что якобы из-за коронавируса могут прекратиться поставки из Китая, то они — неправда".
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.