ФАС завела дело против производителя "Арбидола" из-за коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении производителя лекарственного препарата "Арбидол" из-за возможного несоответствия информации в рекламе.

Компания "Отисифарм" подозревается в недостоверной рекламе препарата "Арбидол". В одном из последних промосообщений говорится, что данное лекарственное средство эффективно против коронавируса.

"Дело возбуждено по признакам нарушения закона о рекламе", — говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве отмечают, что в деле есть все признаки несоответствия действительности информации, заявленной в рекламе. ФАС возбудила дело на основании жалобы гражданина на радиорекламу "Арбидола".

"Компания "Отисифарм" предоставила в ФАС России информацию по запросу", — сообщили в ведомстве. Содержание ответа не уточняется.

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), по состоянию на 25 февраля число заболевших коронавирусом в Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2663.