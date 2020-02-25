Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

ФАС завела дело против производителя "Арбидола" из-за коронавируса

Общество

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении производителя лекарственного препарата "Арбидол" из-за возможного несоответствия информации в рекламе.

Компания "Отисифарм" подозревается в недостоверной рекламе препарата "Арбидол". В одном из последних промосообщений говорится, что данное лекарственное средство эффективно против коронавируса.

"Дело возбуждено по признакам нарушения закона о рекламе", — говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве отмечают, что в деле есть все признаки несоответствия действительности информации, заявленной в рекламе. ФАС возбудила дело на основании жалобы гражданина на радиорекламу "Арбидола".

"Компания "Отисифарм" предоставила в ФАС России информацию по запросу", — сообщили в ведомстве. Содержание ответа не уточняется.

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), по состоянию на 25 февраля число заболевших коронавирусом в Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2663.

Темы фас арбидол недостоверная реклама
Новости Все >
Суворовцы Перми показали Шойгу собственного стреляющего робота
ФАС завела дело против производителя "Арбидола" из-за коронавируса
В Ялте пройдет выставка, посвященная женской красоте
"Птица-говорун" спасла хозяев от пожара
В центре Москвы открылся новый бьюти-проект
Глава Минстроя назвал резервы для реновации в РФ
"Вы больные, девочки": реакция Лаврова на грузинских журналисток. ВИДЕО
Как они делают это в юбке: депутат о работе женщин-полицейских
Власти Симферополя пообещали восстановить уничтоженные кедры
Моника Беллуччи продемонстрировала красивую грудь и стройную фигуру
Последние материалы
Цветные революции - что подают под ярким фантиком
Суворовцы Перми показали Шойгу собственного стреляющего робота
ФАС завела дело против производителя "Арбидола" из-за коронавируса
В Ялте пройдет выставка, посвященная женской красоте
Эксперты прогнозируют всемирную эпидемию коронавируса
Николай Платошкин: Конституция – правовая фикция
"Птица-говорун" спасла хозяев от пожара
В центре Москвы открылся новый бьюти-проект
Глава Минстроя назвал резервы для реновации в РФ
"Вы больные, девочки": реакция Лаврова на грузинских журналисток. ВИДЕО
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Наталия Красовская Цветные революции - что подают под ярким фантиком Наталия Красовская Любовь Степушова Кальюлайд делает новую попытку спасти Эстонию от деградации Любовь Степушова Соломон Соловьев Космические аскеты и отшельники - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Путин заявил об эффективности нацпроектов
Путин заявил об эффективности нацпроектов
Почему помилована израильская наркоперевозчица
Ивлеева заказала лобстера за 90 тысяч рублей
Мишустин поставил перед правительством две основные задачи
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Почему помилована израильская наркоперевозчица
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Обнаружен "друг" Захарченко, который не хуже самого полковника
Член совета СБР: "Зачем столько денег тратить на биатлонистов? Готовили бы одного Логинова"
Конституция, принятая в доинтернетовскую эру, явно устарела
Почему помилована израильская наркоперевозчица
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
В РПЦ не согласны с запретом освящения оружия России
Как видят жизнь Путин и остальная элита
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ