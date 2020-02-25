Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении производителя лекарственного препарата "Арбидол" из-за возможного несоответствия информации в рекламе.
Компания "Отисифарм" подозревается в недостоверной рекламе препарата "Арбидол". В одном из последних промосообщений говорится, что данное лекарственное средство эффективно против коронавируса.
"Дело возбуждено по признакам нарушения закона о рекламе", — говорится в сообщении ФАС.
В ведомстве отмечают, что в деле есть все признаки несоответствия действительности информации, заявленной в рекламе. ФАС возбудила дело на основании жалобы гражданина на радиорекламу "Арбидола".
"Компания "Отисифарм" предоставила в ФАС России информацию по запросу", — сообщили в ведомстве. Содержание ответа не уточняется.
По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), по состоянию на 25 февраля число заболевших коронавирусом в Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2663.
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